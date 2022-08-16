Сейчас оптовые цены на украинском рынке топлива снижаются и уже вплотную приблизились к себестоимости.

Оптовые цены на нефтепродукты продолжают снижаться уже которую неделю подряд. На стоимости топлива на АЗС это пока сказывается не сильно.

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За период с 5 по 12 августа оптовые партии бензина А-95 снизились в цене на 2,75 грн/л, до 43,75 грн/л. Дизельное топливо за этот же период “просело” чуть меньше – всего на 1,5 грн/л, а средняя цена на него в пятницу составляла 44,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы “А-95”.

Бензин А-95 12 августа предлагался на рынке в рамках ценового диапазона 42 – 45 грн, что на 3 – 4 грн/л ниже ценников на высокооктан, которые были зафиксированы 5 августа. Минимальная цена была зафиксирована на Юге – 42 грн/л. Несколько дороже бензин можно было купить в западных областях – по 43 грн/л, а с продвижением вглубь страны цена выросла до 45 грн/л.

Дизелем в пятницу торговали в пределах диапазона 41 – 46 грн/л, что также свидетельствует о снижении на 1 – 2 грн/л по сравнению с 5 августа.

Минимальные цены, как всегда, зафиксированы в южном регионе. Здесь торговля велась в пределах 41 – 42 грн/л, а с прошлой пятницы цена снизилась на 1 – 2 грн/л. При этом самые дешевые предложения были зафиксированы в портах, где отдельные трейдеры распродавали ресурс с “лодок”.

В западном регионе торговля дизельным топливом происходила в диапазоне 42 – 44 грн/л, что также свидетельствует о снижении цен на 2 – 3 грн/л по сравнению с прошлой пятницей.

Оптовые цены в северном регионе за неделю также “просели” на 1 – 2 грн/л, и 12 августа торговля в этих областях велась в пределах 43 – 45 грн/л.

Несколько дороже можно было приобрести дизельное топливо в центральных регионах. В этих областях страны дизель предлагался по ценам 44 – 46 грн/л.

“Цены продолжают падать, хотя в опте уже некуда снижаться, мы вплотную приблизились к себестоимости. К нам поступила ранее закупленная партия дизеля, мы ее вынуждены продавать в “минус”, так как ее закупили по более высоким ценам”, – говорит один из трейдеров.

Вместе с тем он отметил, что после повышения котировок в Европе 11 августа операторы попытались поднять свои прайсы, но низкий спрос заставил цены “откатиться” назад.