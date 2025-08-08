Что происходит с автогражданкой при смене собственника авто

Покупаете или продаете автомобиль? Важно знать, что происходит с Автогражданкой (обязательной страховкой) при смене владельца. Об этом рассказали на официальном сайте МСТБУ.

Читайте также: Составлен рейтинг украинских страховых компаний за 2025 год

Закон говорит, что действующий договор страхования остается в силе, а все права и обязанности по нему переходят к новому владельцу. Но есть нюансы, которые стоит учесть, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Продавцу стоит знать:

Когда вы продаете автомобиль, помните о главном правиле: после продажи вы теряете право расторгнуть договор Автогражданки и вернуть неиспользованную часть страховой премии. Эти права переходят к новому владельцу.

Что делать, чтобы избежать проблем:

Обсудите страховку с покупателем: Заранее поговорите о действующем договоре Автогражданки. Ознакомьте покупателя с его условиями и возможными ограничениями (например, возраст водителя, пробег, особенности эксплуатации).

Если покупатель НЕ хочет вашу страховку: Позаботьтесь о досрочном расторжении договора и возврате части страховой премии ДО момента продажи автомобиля. После продажи это будет невозможно сделать.

Если покупатель ХОЧЕТ вашу страховку: Сразу договоритесь о финансовой компенсации за неиспользованный срок страховки. Ведь после смены собственника все права на договор (включая возможность получить неиспользованную часть премии, если договор будет расторгнут или заключен новый) переходят к новому владельцу.

Покупателю стоит знать:

При покупке автомобиля с действующей Автогражданкой, обратите внимание на несколько важных моментов:

Проверьте действительность договора: Обязательно убедитесь, что договор Автогражданки является действующим. Это можно сделать по ссылке.

Ознакомьтесь с условиями: Внимательно прочитайте условия действующего договора. Есть ли там ограничения, которые могут вам не подойти (например, по возрасту водителя, пробегу, или если договор заключен льготником)?

Если договор вам подходит: Вы можете им пользоваться до окончания срока действия. Важно: в течение 15 календарных дней со дня покупки авто вы обязаны письменно уведомить страховую компанию о смене владельца и предоставить свои личные данные.

Не нужно вносить изменения: Закон не требует менять в договоре ФИО страхователя, контактные данные или новый государственный номерной знак. Договор продолжает действовать как есть.

Если условия договора НЕ подходят: (например, есть ограничения, которые вас не устраивают, или вы не подпадаете под условия скидки) – заключите новый договор Автогражданки. Это самый безопасный вариант.

Что делать, если Автогражданка вдруг перестала действовать?

Если через некоторое время после приобретения автомобиля вы обнаружили, что договор Автогражданки досрочно прекратил действие, хотя вы его не разрывали:

Обратитесь к страховщику: Немедленно свяжитесь со страховой компанией, с которой был заключен договор, для получения разъяснений.

Требуйте восстановления прав: Если договор досрочно прекратил действие после перехода права собственности на автомобиль не по вашей инициативе, это является нарушением Закона. Вы имеете право требовать от страховщика устранить нарушение и восстановить ваши права.

Особенности Автогражданки со скидкой 50% (по статье 13 закона)

Это важный момент, который часто вызывает недоразумения.

Если вы продаете автомобиль с такой страховкой:

Будьте внимательны: Если вы продали авто, на которое была оформлена Автогражданка со скидкой 50%, то до окончания срока действия этого договора вы не сможете воспользоваться аналогичной скидкой при заключении новой Автогражданки на другое авто.

Почему так? Закон ограничивает возможность получения такой скидки: она может быть применена только при условии отсутствия других действующих договоров с такой же скидкой, заключенных на ваше имя.

Что делать? Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее позаботиться о расторжении договора Автогражданки со скидкой до того, как вы продадите автомобиль. Или же договоритесь с новым владельцем, чтобы он заключил новый договор на себя – это автоматически прекратит действие вашего старого договора.

Если вы покупаете автомобиль с такой страховкой:

Убедитесь, что вы соответствуете требованиям: Договором Автогражданки со скидкой 50% могут пользоваться только водители, которые относятся к соответствующей категории граждан (льготники), и при условии, что само транспортное средство принадлежит лицу этой же категории.

Риски: В случае нарушения этих условий (например, если за руль сядет лицо, которое не имеет права на такую льготу), страховая компания может выдвинуть обратное требование (регресс) к лицу, ответственному за причинение вреда. Это означает, что страховщик выплатит возмещение пострадавшему, но потом будет требовать эти деньги с вас.

Рекомендация: Если вы или другие лица, которые планируют управлять автомобилем, не относитесь к категориям граждан, определенных статьей 13 Закона, настоятельно рекомендуем заключить новый договор Автогражданки на обычных условиях. Это обезопасит вас от возможных проблем.

Важно запомнить:

Всегда оговаривайте Автогражданку при купле-продаже авто.

Продавцам: если хотите вернуть часть неиспользованной страховой премии за страховку, разорвите ее до продажи.

Покупателям: проверяйте действительность полиса и его условия. Сообщите страховщику о смене владельца.

Будьте особенно внимательны с "льготными" страховками (со скидкой 50%) – они имеют строгие ограничения.

Оформление нового договора Автогражданки на тот же автомобиль автоматически прекращает действие предыдущего договора с даты и времени вступления в силу нового.

Сознательное и ответственное отношение к договору Автогражданки – это залог вашей качественной страховой защиты в будущем.