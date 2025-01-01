Составлен рейтинг украинских страховых компаний за 2025 год

За первое полугодие 2025 года украинские страховые компании заключили более 3,4 миллиона договоров ОСАГО. Общая сумма собранных средств составила 10,5 млрд грн. Выплаты от страховых компаний за этот же период слали всего 2,8 млрд грн. Таким образом общая сумма собранных средств в 3,75 раза больше, чем сумма выплат от страховых компаний. Такие данные содержатся в отчете МСТБУ.

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Средняя стоимость страховки за указанный период составила 3 046,9 грн, что на 137,5% превышает аналогичный показатель 2024 года (1 282,9 грн).

Лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО по итогам первого полугодия 2025 года стала страховая компания "ТАС". Вторую и третью позиции заняли соответственно СК "ОРАНТА" и СК "КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП".

По количеству собранных средств за период январь-июнь 2025 года лидирует страховая компания “ТАС”. Пятерку лидеров закрывают страховые компании: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Украина” и “Украинская страховая группа”.

Сколько выплатили

В течение отчетного периода страховые компании осуществили выплаты страхового возмещения на сумму более 2,8 млрд грн и урегулировали 72 374 требования пострадавших в ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года: количество урегулированных требований выросло на 2,2%, общий объем выплаченного возмещения - на 24,58%.

За январь-июнь 2025 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП получили и урегулировали страховые компании:

“ОРАНТА” – 10 375 требований на общую сумму 428,8 млн грн,

“ТАС” – 10 110 требований на общую сумму 365,4 млн грн,

“КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП” – 7 722 требований на общую сумму 299,4 млн грн.

Средний размер страхового возмещения по требованиям пострадавших за 6 месяцев 2025 года составляет 39 858,9 грн, что 21,9% больше чем в аналогичном периоде 2024 года (32 700 грн).