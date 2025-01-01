Складено рейтинг українських страхових компаній за 2025 рік

За перше півріччя 2025 року українські страхові компанії уклали понад 3,4 мільйона договорів ОСЦПВ. Загальна сума зібраних коштів склала 10,5 млрд грн. Виплати від страхових компаній за цей же період слали усього 2,8 млрд грн. Таким чином загальна сума зібраних коштів у 3,75 раза більша, ніж сума виплат від страхових компаній. Такі данні є у звіті МСТБУ.

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Середня вартість страховки за вказаний період становила 3 046,9 грн, що на 137,5% перевищує аналогічний показник 2024 року (1 282,9 грн).

Лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ за підсумками першого півріччя 2025 року стала страхова компанія "ТАС". Другу та третю позиції посіли відповідно СК "ОРАНТА" та СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".

За кількістю зібраних коштів за період січень-червень 2025 року лідером є страхова компанія “ТАС”. П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Україна” та “Українська страхова група”.

Скільки виплатили

Упродовж звітного періоду страхові компанії здійснили виплати страхового відшкодування на суму понад 2,8 млрд грн та врегулювали 72 374 вимоги постраждалих у ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року: кількість врегульованих вимог зросла на 2,2%, загальний обсяг виплаченого відшкодування — на 24,58%.

За січень-червень 2025 року найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП отримали та врегулювали страхові компанії:

“ОРАНТА” – 10 375 вимог на загальну суму 428,8 млн грн,

“ТАС” – 10 110 вимог на загальну суму 365,4 млн грн,

“КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП” – 7 722 вимог на загальну суму 299,4 млн грн.

Середній розмір страхового відшкодування за вимогами постраждалих за 6 місяців 2025 року становить 39 858,9 грн, що 21,9% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (32 700 грн).