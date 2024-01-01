Что такое фликеры и для чего они нужны

Фликеры отражают свет и делают человека заметным в сумерках и темное время суток. Водитель раньше замечает пешехода и может вовремя снизить скорость или остановить авто.

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"Добавляя светоотражающие элементы на одежду, вы на 85% снижаете шанс попасть в аварию", – уверяет официальный канал МВД Украины.

На иллюстрациях рассказывают, как правильно выбрать фликеры и как их правильно носить.