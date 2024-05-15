Что такое "пьяные очки" и зачем они водителям

Разработка применяется с образовательной целью в более чем 60 странах мира. Она позволяет показать, как искаженно воспринимает реальность водитель в состоянии алкогольного опьянения. Это специальные "пьяные очки" - Drunk Busters Goggles.

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В этих очках не так-то просто выполнять даже элементарные действия. Например: ровно пройти по прямой или по кривой линии, нарисованных на специальном коврике, который вместе с Drunk Busters Goggles используются для демонстраций.

Drunk Busters Goggles имитируют уровень алкоголя в крови 0,2-0,4 промилле. На Житомирщине очки примерили ученики автошколы. Будущие водители на собственном опыте убедились, что даже самые простые упражнения на координацию превращаются в настоящее испытание, когда невозможно полностью контролировать свои органы чувств.