Що таке "п’яні окуляри" та навіщо вони водіям

Розробка застосовується з освітньою метою у понад 60 країнах світу. Вона дозволяє показати, як спотворено сприймає реальність водій у стані алкогольного сп’яніння. Це спеціальні “п’яні окуляри” — Drunk Busters Goggles.

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У цих окулярах не просто виконувати навіть елементарні дії. Наприклад: рівно пройти по прямій або по кривій лінії, намальованих на спеціальному килимку, який разом з Drunk Busters Goggles використовуються для демонстрацій.

Drunk Busters Goggles імітують рівень алкоголю в крові 0,2-0,4 проміле. На Житомирщині окуляри приміряли учні автошколи. Майбутні кермувальники на власному досвіді переконалися, що навіть найпростіші вправи на координацію перетворюються на справжнє випробування, коли неможливо повністю контролювати свої органи чуття.