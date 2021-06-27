Это сухое и непонятное слово появилось в обиходе украинских автомобилистов еще два десятка лет назад. Но на самом деле оно значит немного не то, что мы привыкли под ним понимать.

Начиная с революционных для вторичного авторынка 1990-х годов шротом у нас называют площадку, где доживают свой век списанные с эксплуатации автомобили. В некотором смысле это свалка, в некотором – склад подержанных автозапчастей, которые берут не с полки, а откручивают непосредственно с заброшенных машин.

Автошрот как свалка старых автомобилей нередко имеет очень печальный вид – особенно для тех, кто по-настоящему любит технику

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что означает автомобиль-донор

Это явление стало известно украинцам в первую очередь благодаря немецким автосвалкам, откуда тогда ехали к нам не только отдельные комплектующие, но и целые автомобили (собственно, иногда таки разобранные на несколько частей).

То, что мы называем автошротом, является своего рода вариантом утилизации автомобиля, который отработал свое. Вместо того, чтобы пустить машину целиком на переработку, ее превращают в некий склад запчастей, который понемногу распродается небогатым автовладельцам. Дело в том, что классическая утилизация – это не та переплавка машины на металл, как мы себе представляем.

В развитых странах шроты имеют цивилизованный вид, не редкость компьютерные базы имеющихся запчастей и упаковка покупки

Прежде чем старая машина получит право называться металлоломом, с ней нужно провести несколько подготовительных операций: слить все жидкости (т. н. осушение), снять аккумулятор и демонтировать крупные резиновые детали.

После этого, автомобиль целиком пропускают через шредер – устройство для измельчения. Это станок, подобный офисному аппарату для уничтожения бумаги, только в десятки раз крупнее и мощнее. На выходе из него переработчик получает куски различных материалов – в идеале размером до 15 см. Воздухом высокого давления из этой массы выдувают обломки пластика, стекла и резины, и только тогда можно считать, что автомобиль превратился в металлолом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Оригинальные” и “не оригинальные” запчасти: что к чему и почем

Кстати, именно этот измельченный продукт специалисты называют шротом – от немецкого schrott (металлолом). Но и в этом “измельченном” виде автомобиль еще рано отправлять в переплавку: нужно отделить друг от друга черные и цветные металлы. Затем полученный материал прессуют в брикеты весом несколько тонн или отгружают на металлургический комбинат насыпом.

Вот и все, что осталось от автомобиля, который десяток-другой лет служил людям. Именно это и есть шрот – металлолом, готовый к переплавке

Автошроты в Украине

Появившись, как было упомянуто, в 1990-е годы как понятие заграничное, со временем шроты пришли непосредственно в Украину. В каждом мало-мальски крупном городе появились аналоги немецких schrott – ”разборки". В некоторые периоды туда попадала чуть ли не каждая иномарка, пострадавшая в ДТП или потерявшая прочность кузова вследствие коррозии – их в качестве доноров использовали владельцы других, более “живых” экземпляров.

Последние два-три года украинские автошроты переживают настоящий ренессанс. Ведь с одной стороны, на них в качестве доноров попадает все больше нерастаможенных “евроблях”, которые были сотнями тысяч завезены в Украину. А с другой, сюда проложили тропу любители битых автомобилей с американских автоаукционов.

На цивилизованном автошроте агрегаты и детали рассортированы и отмыты. Но вспомните, какой вид нередко имеют машины, с которых этот товар демонтирован

Рекомендация Авто24

Хорошо это или плохо, но автошроты в нашем, украинском понимании, кое в чем являются спасением для отечественного автомобилиста. Есть целый перечень неответственных запчастей, которые вполне возможно приобретать на “разборке”: пластиковые детали, облицовка интерьера, стекло, арматурa салона и его оборудование. С одной стороны, “на шроте” они будут дешевле новых, а с другой, нередко подержанным компонентам просто нет альтернативы – из-за устарелости определенных моделей авто, которые все еще находятся в эксплуатации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как еврономеры “подкосили” автоцивилизацию в Украине: мнение