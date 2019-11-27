Тюнеры решили снять рекламный ролик для двух своих новинок на скованном льдом озере Байкал, однако, кажется, забыли о физике.

Форум портала Reddit имеет отдельную ветку под названием Whatcouldgowrong – "что может пойти не так", в которой пользователи делятся видео на эту тему. Один из последних роликов был снят на озере Байкал.

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Парный дрифт требует чрезвычайной ловкости и слаженности действий водителей. Но когда дело происходит на льду, практически невозможно предсказать поведение автомобиля, а тем более контролировать его. Ребята из ателье Khann должны это знать. Но почему-то не учли. Результат – на видео.

Ателье Khann (не путать с британским Kahn Design) занимается разработкой, производством и реализацией тюнинговых компонентов для автомобилей Toyota и Lexus. В ролике представлены Lexus LX570 и Toyota LC200 в фирменных обвесах Khann.

Даже профессиональные водители порой не способны справиться с управлением авто на льду, о чем стоит помнить всем, кто садится за руль зимой.

К счастью, авария не имела серьезных последствий и ни один из участников съемок не получил серьезных повреждений, а видеоролик таки был смонтирован и выпущен в эфир.

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