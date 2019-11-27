Тюнери вирішили зняти рекламний ролик для двох своїх новинок на скутому кригою озері Байкал, однак, здається, забули про фізику.

Форум порталу Reddit має окрему гілку під назвою Whatcouldgowrong – “що може піти не так”, в якій користувачі діляться відео на цю тему. Один з останніх роликів був знятий на озері Байкал.

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Парний дріфт вимагає надзвичайної вправності та злагодженості дій водіїв. Та коли справа відбувається на льоду, практично неможливо передбачити поведінку автомобіля, а тим більше, контролювати його. Хлопці з ательє Khann мали б це знати. Але чомусь не врахували. Результат – на відео.



Ательє Khann (не плутати з британським Kahn Design) займається розробкою, виробництвом та реалізацією тюнінгових компонентів для автомобілів Toyota і Lexus. У ролику представлені Lexus LX570 та Toyota LC200 у фірмових обвісах Khann.

Навіть професійні водії часом не спроможні впоратись з управлінням авто на льоду, про що варто пам’ятати усім, хто сідає за кермо взимку.



На щастя, аварія не мала серйозних наслідків і жоден з учасників зйомок не отримав серйозних ушкоджень, а відеоролик таки був змонтований і випущений в ефір.

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