Навстречу одностороннему движению.

Во время "освобождения Киева" в пятницу вечером на выезд из столицы выстраиваются огромные пробки. Чтобы объехать их, водители даже не обращают внимания на знаки 3.21 "Движение транспортных средств запрещено". Они едут на дорогу с односторонним движением напротив. Это может привести к серьезной аварии. Активисты "Зупини Лося" не только самостоятельно указывали на нарушения, но и вызвали полицию.

Один из нарушителей даже хотел сбежать от полиции. Еще один оказался в розыске…

Смотрите видео задержания:

Напомним, что в Киеве угнали авто с помощью эвакуатора.