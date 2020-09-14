Назустріч односторонньому руху.

Під час "визволення Києва" у п'ятницю ввечері на виїзд зі столиці шикуються величезні затори. Щоб об'їхати їх, водії навіть не зважають на знаки 3.21 "Рух транспортних засобів заборонено". Вони їдуть на дорогу з одностороннім рухом навпроти. Це може спричинити серйозну аварію. Активісти "Зупини Лося" не лише самостійно вказували на порушення, але й викликали поліцію.

Один з порушників навіть хотів втекти від поліції. Ще один виявився в розшуку…

Дивіться відео затримання:

Нагадаємо, що у Києві викрали авто за допомогою евакуатора.