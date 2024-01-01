Citroen показал новый C3 Aircross: теперь он семиместный

19-го июня в 14:00 по киевскому времени французская компания представит Citroen C3 Aircross, который отныне стал 7-местным кроссовером.

В новой генерации C3 Aircross дизайнеры Citroen радикально изменили подход к рынку компактных кроссоверов.

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Отныне в своем европейском варианте этот кроссовер использует платформу Smart Car. Она впервые в Европе была представлена на модели Citroen C3 и позволяет создавать автомобили с очень привлекательной ценой.

Среди других особенностей Citroen C3 C3 Aircross – новая стилистическая идентичность Бренда и использование узнаваемого фирменного дизайна как снаружи, так и внутри автомобиля.

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По утверждению производителя, C3 Aircross воплощает идею настоящего SUV-кроссовера: ощущение защиты и безопасности, прочную конструкцию, легкий доступ в салон, а также динамичный и современный стиль. Интересная особенность новинки – C3 Aircross может быть 5- или даже 7-местным – очень редкое предложение в классе компактных кроссоверов.

Подробности и больше фото будут доступны после премьеры 19 июня.