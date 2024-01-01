Citroen показав новий C3 Aircross: тепер він семимісний

19-го червня о 14:00 за київським часом французька компанія представить Citroen C3 Aircross, який відтепер став 7-місним кросовером.

В новій генерації C3 Aircross дизайнери Citroen радикально змінили підхід до ринку компактних кросоверів.

Також цікаво тест-драйв минулого покоління C3 Aircross

Відтепер у своєму європейському варіанті цей кросовер використовує платформу Smart Car. Вона вперше в Європі була представлена на моделі Citroen C3 та дозволяє створювати автомобілі з дуже привабливою ціною.

Серед інших особливостей Citroen C3 C3 Aircross – нова стилістична ідентичність Бренду та використання впізнаваного фірмового дизайну як ззовні, так і всередині автомобіля.

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За твердженням виробника, C3 Aircross втілює ідею справжнього SUV-кросовера: відчуття захисту та безпеки, міцну конструкцію, легкий доступ в салон, а також динамічний та сучасний стиль. Цікава особливість новинки – C3 Aircross може бути 5- або навіть 7-місним – дуже рідкісна пропозиція в класі компактних кросоверів.

Подробиці та більше фото будуть доступні після прем’єри 19 червня.