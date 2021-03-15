Так выглядит автомобильный гипер-минимализм с нотками Tesla Cybertruck.

Кузов самодельного транспортного средства не имеет почти ничего общего с кузовом любого другого серийного автомобиля – ни плавных форм, а ни колесных арок, и у него даже крыши нет. Но он имеет мотор, колеса, руль и все, что нужно, чтобы передвигаться самостоятельно и называться автомобилем.

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Автор этого удивительного творения – Джои Руйтер. Он построил свою машину, похожую на черную коробку, за несколько лет до того, как мир увидел концепт Tesla Cybertruck. Уже тогда главной идеей Руйтера был абсолютный минимализм во всем и он построил несколько машин за этой концепцией. Один из гипер-минималистичных автомобилей Руйтера сейчас выставлен на продажу на сайте CarsAndBids.

Минималистичные прямоугольные мотоциклы, снегомобили, внедорожники и спорткары” Джоуи Руйтера сегодня украшают различные автомобильные коллекции. Consumer Car, например, проводил свое время в автомобильном музее Петерсена в США.

Хотя на первый взгляд машина кажется базовой прямоугольной коробкой, можно заметить, что почти каждая панель автомобиля сужается. Бока и передняя часть сужаются вверх, а весь автомобиль немного сужается к задней части. Материалы добавляют проект любопытства: капот, откидывающийся с передней частью, выполнен из стали, а остальная машина к задней секции обтянута тканью на растительной основе.

Фото: Consumer Car / Autoblog

Вместо радиаторной решетки здесь установлена зеркальная панель, которая скрывает три светодиодных прожектора. Сзади прямоугольное отверстие, покрытое сетчатой треугольной призмой, скрывает единственный светодиодный фонарь. У меня нет двери. Зато есть небольшие вырезы, которые облегчают перелезание через борта.

Интерьер продолжает тему с прямоугольными сиденьями. Передняя панель не содержит ни одного прибора. Руль имеет уникальные круглые вырезы, а переключатель передач представляет собой простую тягу с черной сферической ручкой.

Несмотря на футуристическую форму, основа у машины довольно древняя. Механическая часть происходит от Ford Festiva 1993 года выпуска, от которого кубическому автомобилю достался 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 63 лошадиных силы, а также пятискоростная механическая коробка передач. Впрочем, мощность и скорость для этого автомобиля – не главное, поскольку он создан, как движущийся произведение искусства.

Consumer Car сейчас выставлен на аукцион в США, сделать ставку можно до 19 марта. На момент написания статьи максимальная ставка составляла 5600 долларов.