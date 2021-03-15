Так виглядає автомобільний гіпер-мінімалізм з нотками Tesla Cybertruck.

Кузов саморобного транспортного засобу не має майже нічого спільного з кузовом будь-якого іншого серійного автомобіля – а ні плавних форм, а ні колісних арок, та в нього навіть даху немає. Але він має мотор, колеса, кермо і все, що потрібно, аби пересуватись самостійно і називатись автомобілем.

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Автор цього дивного творіння – Джої Руйтер. Він збудував свою машину, схожу на чорну коробку, за кілька років до того, як світ побачив концепт Tesla Cybertruck. Вже тоді головною ідеєю Руйтера був абсолютний мінімалізм у всьому і він збудував кілька машин за цією концепцією. Один із гіпер-мінімалістичних автомобілів Руйтера зараз виставлений на продаж на сайті CarsAndBids.

Прямокутні мінімалістичні мотоцикли, снігомобілі, позашляховики та “спорткари” Джої Руйтера сьогодні прикрашають різні автомобільні колекції. Consumer Car, наприклад, проводив свій час в автомобільному музеї Петерсена у США.

Хоча на перший погляд машина здається базовою прямокутною коробкою, можна помітити, що майже кожна панель автомобіля звужується. Боки та передня частина звужуються вгору, а весь автомобіль трохи звужується до задньої частини. Матеріали додають проекту цікавості: капот, що відкидається з передньою частиною, виконаний зі сталі, а решта машини до задньої секції обтягнута тканиною на рослинній основі.

Фото: Consumer Car / Autoblog

Замість радіаторної решітки тут встановлена дзеркальна панель, яка приховує три світлодіодних прожектори. Ззаду прямокутний отвір, покритий сітчастою трикутною призмою, приховує єдиний світлодіодний ліхтар. У Consumer Car немає дверей. Натомість є невеличкі вирізи, які полегшують перелазіння через борти.

Інтер’єр продовжує тему з прямокутними сидіннями. Передня панель не містить жодного приладу. Кермо має унікальні круглі вирізи, а перемикач передач являє собою просту тягу з чорною сферичною ручкою.

Незважаючи на футуристичну форму, основа у машини досить давня. Механічна частина походить від Ford Festiva 1993 року випуску, від якого кубічному автомобілю дістався 1,3-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 63 кінських сили, а також п'ятишвидкісна механічна коробка передач. Втім, потужність та швидкість для цього автомобіля – не головне, оскільки він створений, як рухомий витвір мистецтва.

Consumer Car наразі виставлений на аукціон у США, зробити ставку можна до 19 березня. На момент написання статті максимальна ставка становила 5600 доларів.