Ерні Адамс, з міста Марікопа, штат Арізона, зібрав уже цілу колекцію саморобних машин і виставляє їх на показ у домашньому музеї.

Неймовірно деталізовані зменшені копії повнорозмірних автомобілів умілець почав робити ще у 1965 році, розпочавши з репліки свого тодішнього автомобіля – седана Chevrolet 1928 року випуску.

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Оригінальний автомобіль, названий “Дідусь Гном”, був виготовлений з дев'яти старих холодильників і працює донині. З тих пір Ерні, якому вже давно минуло 70 років, виготовив сотні карликових автомобілів у приблизному масштабі 11/16. Серед його творінь є гоночні автомобілі, хот-роди, розкішні “крейсери”, тощо. І всі вони мають допуск на дороги загального користування.

Однією з перлин своєї колекції Ерні Адамс вважає дводверне купе Mercury 1949 року, яке він побудував повністю з нуля, використовуючи листовий метал.