Bugatti Centodieci – гіперкар, створений на честь легендарного Bugatti EB110. Таких машин французький виробник збере лише 10, кожен коштує не менше 9 мільйонів доларів і всі вже розпродані. Тим, кому бракує статусу і грошей на придбання справжнього автомобіля, знаходять альтернативні шляхи потрапити за кермо гіперкара.

Майстер деревообробки з Китаю, що є автором каналу ND Woodworking Art, захоплюється автомобілями, футболом, та обожнює свого сина і у своїй новій роботі поєднав ці три речі. Він змайстрував з дерева дитячий електромобіль з формами Bugatti Centodieci.

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Ютубер називає цей дерев’яний гіперкарчик CR7's Bugatti Centodieci, що є відсилкою до одного зі щасливих власників реального Centodieci – Кріштіану Роналду.

Фактично, бебі-кар не є ідентичною зменшеною копією Centodieci, оскільки майстер додав кілька елементів від класичного EB110. Тим не менш, мініатюрний автомобіль безпомилково впізнається, як Bugatti. А функціональні фари та покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах забезпечують йому додаткову реалістичність та привертають ще більше уваги малечі на вулицях.



На цей проект майстер витратив близько 40 годин копіткої роботи. І це вже не перша подібна поробка китайського умільця – наприкінці минулого року з його майстерні виїхав дерев’яний суперкар Ferrari Aperta.