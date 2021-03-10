Bugatti Centodieci – гиперкар, созданный в честь легендарного Bugatti EB110. Таких машин французский производитель соберет лишь 10 каждый стоит не менее 9 миллионов долларов и все уже распроданы. Тем, кому не хватает статуса и денег на приобретение настоящего автомобиля, находят альтернативные пути попасть за руль гиперкара.

Мастер деревообработки из Китая, является автором канала ND Woodworking Art, увлекается автомобилями, футболом, и обожает своего сына и в своей новой работе соединил эти три вещи. Он смастерил из дерева детский электромобиль с формами Bugatti Centodieci.

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Ютубер называет этот деревянный гиперкарчик CR7's Bugatti Centodieci, что является отсылкой к одному из счастливых владельцев реального Centodieci – Криштиану Роналду.

Фактически, бэби-кар не является идентичной уменьшенной копией Centodieci, поскольку мастер добавил несколько элементов от классического EB110. Тем не менее, миниатюрный автомобиль безошибочно узнается, как Bugatti. А функциональные фары и указатели поворотов в наружных зеркалах обеспечивают ему дополнительную реалистичность и привлекают еще больше внимания детей на улицах.

На этот проект мастер потратил около 40 часов кропотливой работы. И это уже не первая подобная поделка китайского умельца – в конце прошлого года из его мастерской выехал деревянный суперкар Ferrari Aperta.