Потрясающе реалистичная иллюзия.

Когда “спорткар” стоит на воде неподвижно, кажется, что автомобиль тонет. На самом же деле это не автомобиль и он отнюдь не тонет – он плавает. И очень быстро.

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Похоже, когда откроются турецкие пляжи, на них появится новый аттракцион – катание на 260-сильных спорткарах по воде. Фирма JetCarTurkiye стилизует свои лодки под автомобили и особенно полюбила формы Chevrolet Corvette C7. Автомобилеподобные лодки оснащены водометными двигателями Yamaha от гидроциклов.

Фото: аквамашины из Турции / FORA FİBER DENİZ Araclari

Моторные лодки имеют работающую оптику, которая усиливает сходство с автомобилем, а также необязательные, но реалистичные детали, такие как спойлер или центральный туннель между креслами в салоне.