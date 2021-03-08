Приголомшливо реалістична ілюзія.

Коли “спорткар” стоїть на воді нерухомо, здається, що автомобіль тоне. Насправді ж це не автомобіль і він аж ніяк не тоне – він плаває. І дуже швидко.

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Схоже, коли відкриються турецькі пляжі, на них з’явиться новий атракціон – катання на 260-сильних спорткарах по воді. Фірма JetCarTurkiye стилізує свої човни під автомобілі і особливо вподобала форми Chevrolet Corvette C7. Автомобілеподібні човни оснащені водометними двигунами Yamaha від гідроциклів.

Фото: аквамашини з Туреччини / FORA FİBER DENİZ Araclari

Моторні човни мають працюючу оптику, яка посилює схожість з автомобілем, а також необов’язкові, але реалістичні деталі, такі як спойлер чи центральний тунель між кріслами в салоні.