Эрни Адамс, из города Марикопа, штат Аризона, собрал уже целую коллекцию самодельных машин и выставляет их на показ в домашнем музее.

Невероятно детализированные уменьшенные копии полноразмерных автомобилей умелец начал делать еще в 1965 году, начав с реплики своего тогдашнего автомобиля – седана Chevrolet 1928 года выпуска.

Смотрите также: Искусный плотник смастерил для сына деревянный бэби-кар Bugatti Centodieci: видео

Оригинальный автомобиль, названный "дедушка Гном", был изготовлен из девяти старых холодильников и работает по сей день. С тех пор Эрни, которому уже давно минуло 70 лет, изготовил сотни карликовых автомобилей в приблизительном масштабе 11/16. Среди его творений есть гоночные автомобили, хот-роды, роскошные “крейсеры”, и тому подобное. И все они имеют допуск на дороги общего пользования.

Одной из жемчужин своей коллекции Эрни Адамс считает двухдверное купе Mercury 1949 года, которое он построил полностью с нуля, используя листовой металл.