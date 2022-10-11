Универсал Dacia Jogger получил четырехцилиндровый двигатель с гибридом и вариатором.

Dacia Jogger в настоящее время является самым доступным новым семиместным автомобилем на европейском рынке и уже получил положительные отзывы представителей медиа и клиентов.

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Тем не менее, главным недостатком модели всегда было отсутствие четырехцилиндрового двигателя в ассортименте, и Dacia наконец-то ответила на критику, анонсировав новый гибридный четырехцилиндровый двигатель.

Фактически румынский автопроизводитель пообещал, что добавит более мощный двигатель к модельному ряду Jogger, когда автомобиль был презентован примерно год назад.

Теперь уже известно, что Dacia представит Jogger Hybrid 140 на Парижском автосалоне 2022 года, и, как следует из названия, мотор будет иметь максимальную мощность 140 лошадиных сил (104 киловатт). Таким образом, это неплохое увеличение по сравнению с предыдущим мощным агрегатом, 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. (81 кВт).

Dacia не вдается в подробности относительно точных характеристик нового гибридного двигателя, хотя по предположениям Jogger Hybrid 140 получит 1,6-литровую электрифицированную силовую установку от Renault Clio. В небольшом французском хэтчбеке двигатель внутреннего сгорания поддерживается электродвигателем и встроенным стартер-генератором для максимальной мощности 140 л.с. (104 кВт). Силовой агрегат сочетается с коробкой передач CVT, передающей мощность на передние колеса.

Если Jogger действительно получит такие настройки, это превратит семиместный автомобиль в одну из самых продаваемых моделей Dacia.

Jogger также является самым длинным и простым автомобилем в линейке компании с длиной 4,55 метра и грузовым объемом 708 литров в пятиместной конфигурации. Если сложить второй ряд сидений, можно получить впечатляющий грузовой отсек объемом 1819 литров.

На следующей неделе на Парижском автосалоне 2022 Dacia раскроет все технические детали своего первого серийного гибрида. Прием заказов на электрифицированный универсал-внедорожник откроется в начале следующего года, а начало продаж запланировано на весну 2023 года. Первые поставки должны поступить не раньше лета следующего года.