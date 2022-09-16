Представлен концепт Dacia: электрический внедорожник с пластиковым кузовом и салоном, который можно мыть. Съемные чехлы на сиденья можно использовать в качестве спального мешка.

В бюджетном отделении Renault решили выйти за рамки доступных рамок, разработав Manifesto. Это нетрадиционный концепт-кар, который не пойдет в производство, но румынская марка утверждает, что электрический шоукар подчеркивает ее намерение обслуживать путешествующих на природе людей. Он получил новый фирменный стиль с измененным логотипом DC спереди и массивной надписью "DACIA" сзади.

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Он олицетворяет тему «меньше — это больше», поскольку нет «лишних» панелей кузова, таких как дверь, окна или лобовое стекло. Кроме того, кому нужны две фары, когда достаточно одной? Новинка также отказался от информационно развлекательной системы. Вы будете использовать свой собственный смартфон, подобно тому, как вы можете это делать на более низких уровнях комплектации супермини Sandero и субкомпактного седана Logan.

Подчеркнем, Manifesto разработан для людей, которые ищут приключения. Салон можно мыть, а чехлы сидений можно снять и превратить в спальный мешок. Кроме того, чтобы повысить его универсальность, Dacia разработала модульную крышу со съемными балками. Говоря о том, что вы можете легко снять, съемная батарея превращает Manifesto в источник питания, подобно некоторым современным электромобилям, имеющим двунаправленную зарядку. Единственную фару можно выдернуть и использовать как фонарик.

Несколько панелей кузова, которые он имеет, сделаны из переработанного пластика, а в интерьере использована пробка на приборной панели. Еще одна интересная особенность – использование безвоздушных шин, так что вам не придется беспокоиться о проколах, когда вы находитесь в самом лесу. Большие вездеходные шины и огромный дорожный просвет позволяют Manifesto ездить куда угодно, как и багги.

Для Dacia было бы прекрасно представить продукт, хотя бы отдаленно похожий на Manifesto, но бренд будет оставаться сосредоточенным на предложении одних из самых дешевых автомобилей, которые можно купить за деньги.