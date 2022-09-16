Представлений концепт Dacia: електричний позашляховик із пластиковим кузовом і салоном, який можна мити. Знімні чохли на сидіння, які можна використовувати як спальний мішок.

У бюджетному відділенні Renault вирішили вийти за межі доступних рамок, розробивши Manifesto. Це нетрадиційний концепт-кар, який не піде у виробництво, але румунська марка стверджує, що електричний шоукар підкреслює її намір обслуговувати людей, які подорожують на природі. Він отримав новий фірмовий стиль із зміненим логотипом DC спереду та масивним написом «DACIA» ззаду.

Читайте також: Яким буде новий електричний кросовер від Dacia

Він втілює тему «менше — це більше», оскільки не має «зайвих» панелей кузова, таких як двері, вікна чи лобове скло. Крім того, кому потрібні дві фари, коли достатньо однієї? Новинка також відмовився від інформаційно-розважальної системи. Натомість ви будете використовувати свій власний смартфон, подібно до того, як ви можете це робити на нижчих рівнях комплектації суперміні Sandero та субкомпактного седана Logan.

Щоб підкреслити, Manifesto розроблено для людей, які шукають пригод. Салон можна прати, а чохли сидінь можна зняти та перетворити на спальний мішок. Крім того, щоб підвищити його універсальність, Dacia розробила модульний дах зі знімними балками. Говорячи про те, що ви можете легко зняти, знімна батарея перетворює Manifesto на джерело живлення, подібно до деяких сучасних електромобілів, які мають двонаправлену зарядку. Єдину фару також можна висмикнути та використати як ліхтарик.

Кілька панелей кузова, які він має, зроблені з переробленого пластику, а в інтер’єрі використано пробку на панелі приладів. Ще одна цікава особливість — використання безповітряних шин, тож вам не доведеться турбуватися про проколи, коли ви перебуваєте в самому лісі. Великі всюдихідні шини та величезний дорожній просвіт дають Manifesto можливість їздити куди завгодно, як і баггі.

Для Dacia було б чудово представити продукт, хоча б віддалено схожий на Manifesto, але бренд залишатиметься зосередженим на пропозиції одних із найдешевших автомобілів, які можна купити за гроші.