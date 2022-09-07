Новий кросовер від Dacia планують представити у 2024 році. Попереду масштабний рестайлінг електричного міського автомобіля.

Навіть якщо поява Dacia Spring 2 анонсована на 2024 рік, це скоріше серйозний рестайлінг, який готується для електричного міського автомобіля Dacia. Він, як і раніше виготовляється в Китаї, отримає набагато сучаснішу панель приладів і нове обличчя, не кажучи вже про деякі технічні розробки.

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Однак перша електрична Dacia не дуже стара, оскільки вона їздить дорогами Франції лише з весни 2021 року. Але спочатку ця модель почала свою кар’єру в Китаї під назвою Renault K-ZE. За інформацією видання L'Argus, ми не повинні очікувати справжнього нового покоління Spring, розраховувати варто лише на рестайлінг. Однак цей фейсліфтинг матиме безпрецедентний масштаб у Dacia, яка більше звикла до економних правок.

З 2024 року модельний ряд включатиме новий електродвигун потужністю 60 к.с. Стара версія потужністю 44 к.с., залишиться в каталозі.

Що стосується батареї, вона отримає невелике покращення, а корисна ємність стане близька до 30 кВт-год. Цілі Dacia полягають у тому, щоб демонструвати запас ходу 200 км, а версія з потужністю 44 к.с. коштувала не більше 20 000 євро.