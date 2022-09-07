Новый кроссовер от Dacia планируют представить в 2024 году. Впереди – масштабный рестайлинг электрического городского автомобиля.

Даже если появление Dacia Spring 2 анонсировано на 2024 год, это, скорее, серьезный рестайлинг, который готовится для электрического городского автомобиля Dacia. Он по-прежнему производится в Китае, получит гораздо более современную приборную панель и новое лицо, не говоря уже о некоторых технических разработках.

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Однако первая электрическая Dacia не слишком старая, поскольку она ездит по дорогам Франции только с весны 2021 года. Но изначально эта модель начала свою карьеру в Китае под названием Renault K-ZE. По информации издания L'Argus, мы не должны ожидать настоящего нового поколения Spring, рассчитывать стоит только на рестайлинг. Однако этот фейслифтинг будет иметь беспрецедентный масштаб у Dacia, больше привыкшей к экономным поправкам.

С 2024 года модельный ряд будет включать в себя новый электродвигатель мощностью 60 л.с. Старая версия мощностью 44 л.с. останется в каталоге.

Что касается батареи, она получит небольшое улучшение, а полезная емкость будет близка к 30 кВт-ч. Цели Dacia состоят в том, чтобы демонстрировать запас хода 200 км, а версия с мощностью 44 л.с. стоила не больше 20 000 евро.