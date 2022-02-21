Найдоступніший батарейний кросовер в Європі за два роки перейде у нове покоління, виробник підтвердив, що новинка матиме іншу платформу, ніж Renault 4 та 5.

У ході прес-конференції, присвяченої фінансовим результатам Renault Group у 2021 році, французький мультибренд повідомив, що вийшов на прибутковість, після двох років збитків. Також французький автомобільний конгломерат окреслив свою “дорожню карту” для електромобілів до 2025 року. За цим планом найцікавіші події повинні відбутись у 2024 році, коли портфоліо Групи поповнять чотири нових електромобілі, одним з яких буде наступник для Spring.

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На 2024 рік заплановано шість прем’єр електрокарів. Серед них відроджені в електричній формі Renault R4 і Renault R5, ще одна невідома модель, комерційний фургон, таємнича новинка під брендом Dacia та новинка від Alpine, основою для якої буде Renault R5.

Новинка Dacia замінить електрокросовер Spring, котрий є одним із найдешевших електрокарів у Європі. Цю модель збирають у Китаї, у Європі було продано понад 46 тисяч машин цієї моделі.

Генеральний директор Групи Renault Лука де Мео зазначив, що новий електричний кросовер Dacia буде їздити на платформі CMF-A та матиме кузов довжиною 3734 міліметри, а отже представлятиме найменший А-сегмент.

Також французький автомобільний конгломерат оприлюднив попередній перегляд нового концептуального автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, що працює на водні – його розкриють у травні. Електрична модель під брендом Alpine – компактний кросовер GT-X Over на базі платформи Megane E-Tech та Nissan Ariya, він повинен дебютувати на ринку у 2025 році.

Ці нові надходження є частиною більшого плану, над яким працює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Він передбачає додавання 35 нових електромобілів до лінійки групи до кінця десятиліття.