Не за горами поява оновленої версії легкого позашляховика у другій генерації, а машину першого покоління все ще збирали в Індії. Цього тижня Duster покоління HS зняли з виробництва.

Duster з’явився на світ у 2010 році під брендом Dacia, а пізніше почав продаватись також під материнською маркою Renault – кросовер другого покоління в Україні доступний саме з шильдиками французького бренду. Ця модель випускається з 2017 року, але в Індії протягом останніх десяти років продавався кросовер першої генерації. Дванадцятирічну модель нарешті вирішено відправити у відставку.

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Близько 10 років Duster HS випускався на заводі Renault у місті Шріперумбудур у штаті Тамілнад. Причому Індія була не єдиною країною, де кросовер випускався, після дебюту другого покоління моделі на інших ринках. Зокрема, у Бразилії Duster випускався до 2020 року, а в Росії – до 2021-го.

У 2019 році індійський Duster отримав глибоке оновлення, з яким позбувся 1,5-літрвоого дизеля – його замінив чистіший 1560сильний бензиновий турбомотор об’ємом 1,3 літра, запозичений у другого покоління Duster.

Duster став одним з перших великих хітів Renault в Індії та започаткував тренд на автомобілі такого класу в країні. Хоча Duster першого покоління зняли з виробництва в Індії, випускати актуальну модель другої генерації там не збираються, принаймні наступник чи заміна для “Дастер” поки не був оголошений.