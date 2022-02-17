Не за горами появление обновленной версии легкого внедорожника во второй генерации, а машину первого поколения все еще собирали в Индии. На этой неделе Duster поколения HS сняли с производства.

Duster появился на свет в 2010 году под брендом Dacia, а позже начал продаваться также под материнской маркой Renault – кроссовер второго поколения в Украине доступен именно с шильдиками французского бренда. Эта модель выпускается с 2017 года, но в Индии в течение последних десяти лет продавался кроссовер первой генерации. Двенадцатилетнюю модель наконец решено отправить в отставку.

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Около 10 лет Duster HS выпускался на заводе Renault в городе Шриперумбудур в штате Тамилнад. Причем Индия была не единственной страной, где кроссовер выпускался, после дебюта второго поколения модели на других рынках. В частности, в Бразилии Duster выпускался до 2020 года, а в России – до 2021-го.

В 2019 году индийский Duster получил глубокое обновление, с которым лишился 1,5-литрового дизеля – его заменил 156-сильний бензиновый турбомотор почище объемом 1,3 литра, позаимствованный у второго поколения Duster.

Duster стал одним из первых крупных хитов Renault в Индии и начал тренд на автомобили такого класса в стране. Хотя Duster первого поколения сняли с производства в Индии, выпускать актуальную модель второго поколения там не собираются, по крайней мере преемник или замена для “Дастер” пока не был объявлен.