Загляните в счет-фактуру покупателя гиперкара, чтобы увидеть настоящие гиперцены. Белая краска кузова стоит, как новенький Ferrari.

Хотя производители элитных автомобилей с радостью говорят о показателях производительности, об отдельных цифрах они предпочитают тактично умолчать. Расход топлива в 50 литров на 100 километров никто не выносит на первый план. Как и цифры в счете-фактуре, который получает покупатель автомобиля с семизначным ценником в долларах или евро. Покупателей даже юридически обязывают не разглашать эту информацию. Но перед нами электронный чек от Bugatti, и он не менее грандиозен, чем сам гиперкар.

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В эпоху цифровых технологий трудно удержать тайну, поэтому постепенно цены на некоторые детали Bugatti уже выходили на свет. Так, только комплект шин Michelin для уникального Bugatti Vision Gran Turismo стоит 103 тысячи долларов. Владелец целой флотилии Bugatti и автопарка других машин экстра-класса Мэнни Хошбин рассказывал, что в течение года каждый из его Bugatti Veyron нуждается в расходах на содержание в размере около 100 тысяч долларов.

А как насчет более новой модели? На странице GTBoard в Facebook опубликован счет для Chiron – преемника Veyron. Базовая модель в США оценивается в 3 825 000 долларов. Это уже целое состояние, и кто же покупает такой автомобиль без малейшей персонализации. Давайте хотя бы изменим стандартную краску кузова на Blue Royal Carbon. Каких-то 222 500 долларов и краска уже на кузове. Для сравнения, самая доступная модель Ferrari – Roma в США стоит 222 620 долларов.

А как насчет панорамной крыши Sky View? Эта опция добавит всего 62 000 долларов к сумме в чеке, и она просто необходима высоким водителям, ведь не только создает окно в крыше, но и добавляет 2,7 сантиметра пространства над головой.

Что самое дешевое в списке опций? Колпачки для центральной секции колесных дисков – EB Logo Wheel Caps – Nocturne за 1250 долларов. Их особенность заключается в логотипе, окрашенном в красный цвет.

Два десятка позиций в списке дополнительных опций и 3 825 000 быстро, как сам Chiron, превращаются в 4 301 450 долларов. Да, это дополнительные 476 450 долларов на опции. На автопарк "Ленд Крузеров” или "Геликов" хватит.

Фото: Bugatti Chiron / Bugatti