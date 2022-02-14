Зазирніть у рахунок-фактуру покупця гіперкара, щоб побачити справжні гіперціни. Біла фарба кузову коштує, як новенький Ferrari.

Хоча виробники елітних автомобілів радо говорять про показники продуктивності, про окремі цифри вони воліють тактовно змовчати. Витрату пального у 50 літрів на 100 кілометрів ніхто не виносить на перший план. Як і цифри в рахунку-фактурі, який отримує покупець автомобіля з семизначним цінником у доларах чи євро. Покупців навіть юридично зобов’язують не розголошувати цю інформацію. Але перед нами електронний чек від Bugatti й він не менш грандіозний за сам гіперкар.

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В епоху цифрових технологій важко утримати таємницю, тому поступово ціни на деякі деталі Bugatti вже виходили на світло. Так, лише комплект шин Michelin для унікального Bugatti Vision Gran Turismo коштує 103 тисячі доларів. Власник цілої флотилії Bugatti та автопарку інших машин екстра-класу Менні Хошбін розповідав, що протягом року кожен з його Bugatti Veyron потребує витрат на утримання у розмірі близько 100 тисяч доларів.

А як щодо новішої моделі? На сторінці GTBoard у Facebook опубліковано рахунок для Chiron – наступника Veyron. Базова модель у США оцінюється у 3 ​​825 000 доларів. Це вже цілий статок, та хто ж купує такий автомобіль без бодай найменшої персоналізації. Давайте хоча б змінимо стандартну фарбу кузову на Blue Royal Carbon. Якихось 222 500 доларів і фарба вже на кузові. Для порівняння, найдоступніша модель Ferrari – Roma у США коштує 222 620 доларів.

А як щодо панорамного даху Sky View? Ця опція додасть усього 62 000 доларів до суми в чеку і вона просто необхідна високим водіям, адже не лише створює вікно в даху, а й додає 2,7 сантиметра простору над головою.

Що найдешевше у списку опцій? Ковпачки для центральної секції колісних дисків – EB Logo Wheel Caps – Nocturne за 1250 доларів. Їх особливість полягає у логотипі, пофарбованому у червоний колір.

Два десятки позицій у списку додаткових опцій і 3 ​​825 000 швидко, як сам Chiron, перетворюються на 4 301 450 доларів. Так, це додаткові 476 450 доларів на опції. На автопарк “Ленд Крузерів” чи “Геліків” вистачить.

Фото: Bugatti Chiron / Bugatti