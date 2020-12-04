Около 160 тысяч сотрудников получат денежную помощь. Но только в Германии.

2020 год почти закончился, но это не значит, что все проблемы просто исчезнут как дым через месяц. Автомобильная промышленность, вместе с другими отраслями, будет продолжать борьбу с последствиями COVID-19 еще как минимум несколько лет. Но на фоне финансового кризиса некоторые компании помогают своим сотрудникам чувствовать себя увереннее в ближайшем будущем.

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К таким компаниям относится и концерн Daimler, который только что объявил о компенсации всем своим работникам в Германии. Так называемый "корона-бонус" в размере 1000 евро должен компенсировать "личные и экономические тяготы, такие как необходимость носить маску и работать дома" в течение 2020 года.

"Мы высоко ценим гибкость и готовность к адаптации наших сотрудников", – прокомментировал Вильфрид Порт, начальник отдела персонала Daimler.

Бонус получат только работники немецких заводов и офисов компании, включая рабочих Daimler, Mercedes-Benz, Daimler Truck и Daimler Mobility. По подсчетам, бонусом воспользуются около 160 тысяч сотрудников, а это значит, что немецкий производитель потратит на программу 160 миллионов евро.