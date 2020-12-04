Близько 160 тисяч співробітників отримають грошову допомогу. Але лише в Німеччині.

2020 рік майже закінчився, але це не означає, що всі проблеми просто зникнуть як дим через місяць. Автомобільна промисловість, разом з іншими галузями, буде продовжувати боротьбу з наслідками COVID-19 ще принаймні ще кілька років. Та на тлі фінансової кризи деякі компанії допомагають своїм співробітникам почуватись впевненіше у найближчому майбктньому.

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До таких компаній відноситься і концерн Daimler, котрий щойно оголосив про компенсацію всім своїм працівникам у Німеччині. Так званий “корона-бонус” в розмірі 1000 євро повинен компенсувати “особисті та економічні тягарі, такі як необхідність носити маску та працювати вдома” протягом 2020 року.

“Ми високо цінуємо гнучкість та готовність до адаптації наших працівників”, – прокоментував Вільфрід Порт, начальник відділу персоналу Daimler.

Бонус отримають лише працівники німецьких заводів і офісів компанії, включаючи робітників Daimler, Mercedes-Benz, Daimler Truck та Daimler Mobility. За підрахунками, бонусом скористаються близько 160 000 співробітників, а це означає, що німецький виробник витратить на програму 160 мільйонів євро.