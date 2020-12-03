Сьогодні автомобільна промисловість – це багатомільярдний мультинаціональний бізнес, який щороку виробляє майже 100 мільйонів нових автомобілів. А на що здатна індустрія за 1 хвилину?

Розбиття автомобільної промисловості на те, що відбувається за одну хвилину, – це чудовий спосіб візуалізувати масштаби галузі.

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Китай випускає більше автомобілів за хвилину (48,9), ніж США, Німеччина та Мексика разом (47,7). Звіт MoneyShake.com демонструє цікаві галузеві дані, розбиваючи кількість автомобілів, вироблених за хвилину на виробника.

Першість тут впевнено тримають Volkswagen та Toyota, які будують відповідно 19,9 та 19,8 автомобілів на хвилину. Hyundai-Kia помітно відстає з показником випуску 13,7 автомобілів за хвилину. Решта з першої десятки найбільших автовиробників:

General Motors – 13.0;

Ford – 12.2;

Nissan – 11.0;

Honda – 10.0;

FCA – 8.8;

Renault – 7.9.

Лідери виробництва – VW та Toyota, також мають значну перевагу в доході, заробляючи відповідно 523 592 долари та 553 676 доларів за хвилину. При цьому Hyundai, хоча і входить у трійку лідерів за виробництвом, за показником щохвилинного доходу не увійшов навіть у десятку. Третє місце у цьому списку посідає концерн Daimler, котрий заробляє 359 970 доларів доходу за хвилину. За ним слідують Ford – 285 198 доларів та Honda – 270 035 доларів.

Кількість електромобілів, проданих маркою за хвилину:

Tesla – 42;

BYD – 26;

BJEV – 18;

BMW – 16;

Nissan – 10;

VW – 6;

SAIC – 6;

Geely – 9;

Hyundai – 8;

Renault – 7.