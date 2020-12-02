Німецький бренд вирішив залишити усі гоночні серії та змагання, у яких бере участь, аби вивільнити кошти на розбудову електрокарів.

Підрозділ Volkswagen Motorsport відповідальний за появу найрізноманітніших спорткарів від Polo GTI R5 до електричного боліда ID R, але майбутнього у нього немає. Німецький автовиробник офіційно оголосив про ліквідацію Volkswagen Motorsport GmbH.

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Це може розчарувати багатьох шанувальників, але компанія заявила, що 169 людей, які працюють у Volkswagen Motorsport GmbH, будуть інтегровані у Volkswagen AG протягом найближчих місяців.

Доктор Френк Вельш, член Правління, пояснив: “Глибокий технічний досвід співробітників автоспортивного підрозділу та ноу-хау, отримані в рамках проекту ID R, залишаться у компанії та допоможуть нам створити майбутні ефективні моделі з сімейства ID”.

Volkswagen також заявив, що виробництво Polo GTI R5 припиниться в кінці року, однак продовжить постачати запчастини для Polo GTI R5 і Golf GTI TCR, щоб власники могли продовжувати гонки на цих спорткарах в найближчому майбутньому.

Спадщина Volkswagen в автоспорті включає три перемоги на ралі Дакар з Race Touareg, чотири титули чемпіона світу з ралі на Polo R WRC, два титули TCR International з Golf GTI, три титули чемпіона світу з Rallycross з Polo, а також численні перемоги електричного боліда ID R у різних місцях, включаючи Пайкс-Пік та Нюрбургрінг.