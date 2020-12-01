Австрійський суднобудівник Silent Yachts представив концепт, створений у співпраці з німецьким автоконцерном.

У нового човна Silent Yachts буде силова установка MEB від Volkswagen і дизайн від Cupra.

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Компанія Silent Yachts вже привернула до себе неабияку увагу, завдяки своїм електричним човнам на сонячних панелях. Анонсована нова модель повинна продовжувати цю тенденцію, оскільки це результат партнерства з автовиробниками Volkswagen та Cupra.

За даними Silent Yachts, поки що безіменний електричний човен, що працює на сонячній енергії, буде мати фотоелектричну систему власної рохробки. Сонячні панелі повністю забезпечують яхту електроенергією, наповнюючи акумулятори, які живлять електромотор та усю бортову електроніку.

Уся система силової установки базуватиметься на платформі модульного електроприводу MEB Volkswagen. Спочатку MEB був розроблений, як оптимізований засіб подачі енергії від банку інтегрованих в шасі акумуляторів до двигуна на задній осі автомобіля, але платформу також можна пристосувати для повного приводу. З тих пір Volkswagen зробив цю технологію доступною для сторонніх транспортних засобів і її вирішили застосувати для обертання гребних гвинтів човна.

Дизайн яхти розробляється студією Cupra, яка є високопродуктивним підбрендом іспанського автовиробника Seat, що належить Volkswagen.

Усі подробиці, технічні характеристики та ціни компанія Silent Yachts обіцяє оприлюднити на початку наступного року.

Фото: яхти Silent Yachts з сонячними панелями / Silent Yachts