Австрийский судостроитель Silent Yachts представил концепт, созданный в сотрудничестве с немецким автоконцерном.

У новой лодки Silent Yachts будет силовая установка MEB от Volkswagen и дизайн от Cupra.

Также интересно: Лучшие яхты и лодки с автомобильными именами

Компания Silent Yachts уже привлекла к себе большое внимание благодаря своим электрическим лодкам на солнечных панелях. Анонсированная новая модель должна продолжать эту тенденцию, поскольку это результат партнерства с автопроизводителями Volkswagen и Cupra.

По данным Silent Yachts, пока что безымянная электрическая лодка, работающая на солнечной энергии, будет иметь фотоэлектрическую систему собственной разработки. Солнечные панели полностью обеспечивают яхту электроэнергией, наполняя аккумуляторы, которые питают электромотор и всю бортовую электронику.

Вся система силовой установки будет базироваться на платформе модульного электропривода MEB Volkswagen. Сначала МЭВ был разработан как оптимизированное средство подачи энергии от банка интегрированных в шасси аккумуляторов к двигателю на задней оси автомобиля, но платформу можно приспособить для полного привода. С тех пор Volkswagen сделал эту технологию доступной для сторонних транспортных средств, и ее решили применить для вращения гребных винтов лодки.

Дизайн яхты разрабатывается студией Cupra, которая является высокопроизводительным под брендом испанского автопроизводителя Seat, принадлежащим Volkswagen.

Все подробности, технические характеристики и цены компания Silent Yachts обещает обнародовать в начале следующего года.

Фото: яхты Silent Yachts с солнечными панелями / Silent Yachts