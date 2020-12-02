Немецкий бренд решил оставить все гоночные серии и соревнования, в которых участвует, чтобы высвободить средства на развитие электрокаров.

Подразделение Volkswagen Motorsport ответственно за появление самых разнообразных спорткаров от Polo GTI R5 до электрического болида ID R, но будущего у него нет. Немецкий автопроизводитель официально объявил о ликвидации Volkswagen Motorsport GmbH.

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Это может разочаровать многих поклонников, но компания заявила, что 169 человек, которые работают в Volkswagen Motorsport GmbH, будут интегрированы в Volkswagen AG в течение ближайших месяцев.

Доктор Франк Вельш, член Правления, пояснил: “Глубокий технический опыт сотрудников автоспортивного подразделения и ноу-хау, полученные в рамках проекта ID R, останутся в компании и помогут нам создать будущие эффективные модели из семейства ID”.

Volkswagen также заявил, что производство Polo GTI R5 прекратиться в конце года, однако продолжится поставка запчастей для Polo GTI R5 и Golf GTI TCR, чтобы владельцы могли продолжать гонять на этих спорткарах в ближайшем будущем.

Наследие Volkswagen в автоспорте включает в себя три победы на ралли Дакар с Race Touareg, четыре титула чемпиона мира по ралли на Polo R WRC, два титула TCR International с Golf GTI, три титула чемпиона мира по Rallycross с Polo, а также многочисленные победы электрического болида ID R в разных местах, включая Пайкс-Пик и Нюрбургринг.