Сегодня автомобильная промышленность – это многомиллиардный мультинациональный бизнес, который ежегодно производит почти 100 миллионов новых автомобилей. А на что способна индустрия за 1 минуту?

Разбивка автомобильной промышленности на то, что происходит за одну минуту, – это отличный способ визуализировать масштабы отрасли.

Читайте также: Больше никаких гонок: Volkswagen покидает все автоспортивные соревнования

Китай выпускает больше автомобилей в минуту (48,9), чем США, Германия и Мексика вместе (47,7). Отчет MoneyShake.com демонстрирует интересные отраслевые данные, разбивая количество автомобилей, произведенных за минуту на производителя.

Первенство здесь уверенно держат Toyota и Volkswagen, которые строят соответственно 19,9 и 19,8 автомобилей в минуту. Hyundai-Kia заметно отстает с показателем выпуска 13,7 автомобилей в минуту. Остальные из первой десятки крупнейших автопроизводителей:

General Motors – 13.0;

Ford – 12.2;

Nissan – 11.0;

Honda – 10.0;

FCA – 8.8;

Renault – 7.9;

PSA – 6,9.

Лидеры производства – VW и Toyota, также имеют значительное преимущество в доходе, зарабатывая соответственно 523 592 доллара и 553 676 долларов в минуту. При этом Hyundai, хотя и входит в тройку лидеров по производству, по показателю ежеминутного дохода не вошел даже в десятку. Третье место в этом списке занимает концерн Daimler, зарабатывающий 359 970 долларов дохода в минуту. За ним следуют Ford – 285 198 долларов и Honda – 270 035 долларов.

Количество электромобилей, проданных маркой за минуту:

Tesla – 42;

BYD – 26;

BJEV – 18;

BMW – 16;

Nissan – 10;

VW – 6;

SAIC – 6;

Geely – 9;

Hyundai – 8;

Renault – 7.