В Украине уменьшился рынок легковых авто. Главная причина – дефицит новых автомобилей у дилеров.

В октябре текущего года украинский автопарк пополнили почти 8 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним показателем регистрации новых авто уменьшились на 6%, а относительно предыдущего месяца на 16 процентов, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом в прошлом месяце вновь пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1 244 шт. По сравнению с октябрем 2020 года реализация новых Тойот в Украине уменьшилась на 9 процентов.

На втором месте, как и в предыдущем месяце, французская Renault. Однако октябрьские регистрации автомобилей этой марки упали на 35% до 926 шт.

Третью строчку рейтинга с 20-процентным падением сохранила за собой KIA. За месяц 668 новых авто этой корейской марки пополнили украинский автопарк. Chery в два с половиной раза увеличила октябрьские продажи и продемонстрировала четвертый результат – 488 авто.

Замыкает пятерку лидеров месяца с четырехкратным ростом продаж Mitsubishi – 456 шт.

Также в десятку самых популярных марок октября попали: Hyundai – 374 шт. (+23%); Nissan – 355 шт. (-11%); Suzuki – 354 шт. (+115%); Skoda – 335 шт. (-44%); Mercedes-Benz – 278 шт. (+38%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage, в течение октября автомобили этой модели получили 463 регистрационных номера. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 84,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.