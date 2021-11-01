В Україні зменшився ринок легкових авто. Головна причина – дефіцит нових автомобілів у дилерів.

В жовтні поточного року український автопарк поповнили майже 8 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з торішнім показником реєстрації нових авто зменшились на 6%, а відносно попереднього місяця на 16 відсотків, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшим попитом в минулому місяці знов користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1244 шт. У порівнянні з жовтнем 2020 року реалізація нових Тойот в Україні зменшилась на 9 відсотків.

На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. Однак жовтневі реєстрації автомобілів цієї марки впали на 35% до 926 шт.

Третю сходинку рейтингу з 20-відсотковим падінням зберігала за собою KIA. За місяць 668 нових авто цієї корейської марки поповнили український автопарк. Chery у два з половиною рази збільшила жовтневі продажі та продемонструвала четвертий результат – 488 авто.

Замикає п’ятірку лідерів місяця з чотириразовим ростом продажів Mitsubishi – 456 шт.

Також в десятку найпопулярніших марок жовтня потрапили: Hyundai – 374 шт. (+23%); Nissan – 355 шт. (-11%); Suzuki – 354 шт. (+115%); Skoda – 335 шт. (-44%); Mercedes-Benz – 278 шт. (+38%).

Бестселером місяця став компактний кросовер KIA Sportage, впродовж жовтня автомобілі цієї моделі отримали 463 реєстраційних номери. Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 84,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.