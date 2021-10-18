Чеський автомобільний сектор цього року зробить на 250 000 автомобілів менше через брак чіпів.

Чеські автовиробники випустять цього року на чверть мільйона автомобілів менше, ніж очікувалося, через глобальний дефіцит чіпів, а автомобільний сектор втратить 9,14 мільярда доларів, повідомила Асоціація автомобілебудування AutoSAP.

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За даними AutoSAP, виробництво легкових автомобілів у вересні поточного року вже скоротилося на 53,1% - до 56 157 автомобілів.

В Асоціації зазначили, що вплив дефіциту чіпів перевищить вплив паніки навколо короновірусу у минулому році. В AutoSAP закликали уряд Чехії активізувати програму допомоги, щоб компенсувати компаніям заробітну плату зайнятих працівників.

"Вже з серпня на виробництво істотно вплинули обмеження поставок чіпі, і статистика за вересень підтверджує негативну тенденцію", - зазначили в AutoSAP.

Найбільший виробник країни Skoda Auto заявив, що з наступного тижня, можливо, до кінця року, суттєво обмежить або припинить виробництво на своїх чеських заводах.

Автомобільний сектор є основою економіки Чехії. У ньому працює 180 000 працівників і галузь становить чверть промислового виробництва країни.

AutoSAP заявив, що 5,47 мільярда доларів виторгу будуть втрачені автовиробниками і ще 3,65 мільярда - постачальниками запчастин. Дохід у 9,12 мільярда доларів дорівнює приблизно 3,3% очікуваного номінального валового внутрішнього продукту країни в цьому році.