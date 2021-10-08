Це може статися вже з 18 жовтня і до кінця 2021 року.

Skoda Auto, підрозділ Volkswagen і найбільший експортер Чеської Республіки, "значно скоротить або навіть припинить" виробництво з 18 жовтня до кінця року через глобальний дефіцит чіпів, повідомляє Reuters.

Виробники автомобілів у всьому світі борються з нестачею напівпровідникових чіпів на тлі збільшення попиту після пандемії. Від цього страждає економіка Чехії та інших країн Центральної Європи, які залежать від автомобільної промисловості.

До речі Женевський автосалон перенесли через нестачу чіпів та пандемію

"Навіть Skoda Auto не може уникнути цієї світової кризи", – сказав представник Skoda Auto Томас Котера.

На підприємствах Skoda в Чехії працює 180 000 працівників, вона забезпечує становить чверть промислового виробництва. Сьогодні на складах компанії стоять десятки тисяч автомобілів, які майже готові, але чекають чіпів. Дилерські центри повідомляють про місячні очікування нових автомобілів.

Під час простоїв заводів чіпи, які будуть надходити в Чехії, будуть вмонтовувати в ці "майже готові" автомобілі.

Skoda, у якій працює 35 тисяч працівників, заявила, що намагатиметься зберегти робочі місця. Під час простою працівникам платитимуть 85% зарплати. Компанія сподівається, що з другої половини 2022 року ситуація налагодиться.