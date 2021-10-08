Это может произойти уже с 18 октября и до конца 2021 года.

Skoda Auto, подразделение Volkswagen и крупнейший экспортер Чешской Республики, "значительно сократит или даже прекратит" производство с 18 октября до конца года из-за глобального дефицита чипов, сообщает Reuters.

Производители автомобилей во всем мире борются с нехваткой полупроводниковых чипов на фоне увеличения спроса после пандемии. От этого страдает экономика Чехии и других стран Центральной Европы, которые зависят от автомобильной промышленности.

Кстати Женевский автосалон перенесли из-за нехватки чипов и пандемии

"Даже Skoda Auto не может избежать этого мирового кризиса", – сказал представитель Skoda Auto Томас Котера.

На предприятиях Skoda в Чехии работает 180 тысяч сотрудников, она составляет четверть промышленного производства. Сегодня на складах компании стоят десятки тысяч автомобилей, которые почти готовы, но ждут чипов. Дилерские центры сообщают о месячных ожиданиях новых автомобилей.

Во время простоев заводов чипы, которые будут поступать в Чехии, будут монтировать в эти "почти готовые" автомобили.

Skoda, в которой работает 35 тысяч работников, заявила, что постарается сохранить рабочие места. Во время простоя работникам будут платить 85% зарплаты. Компания надеется, что со второй половины 2022 года ситуация наладится.