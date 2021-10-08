Одно из крупнейших автошоу планеты в 2022 году не состоится.

Организаторы Женевского автошоу сообщили, что в очередной раз перенесли проведение автосалона. К привычной уже причине – пандемии COVID-19 – добавилась еще одна. Теперь это проблемы автопроизводителей с полупроводниками.

Решение об отмене GIMS 2022 было принято с учетом интересов как производителей автомобилей, так и посетителей, – говорится в заявлении организаторов. – С одной стороны, прямые проблемы пандемии создают ограничения поездок для международных экспонентов, посетителей и журналистов. С другой стороны, дефицит полупроводников поставил перед производителями автомобилей новые приоритеты, которые они должны решить в первую очередь.

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Морис Турреттини, президент Международного автосалона в Женеве уверен:"Международный автосалон в Женеве вернется сильнее, чем когда-либо, в 2023 году".

Женевский автосалон не проводится из-за пандемии с 2020 года, хотя раньше был ежегодным. Зато автосалоны в Мюнхене и Барселоне состоялись осенью 2021 года с учетом карантинных ограничений.