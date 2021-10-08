Одне з найбільших автошоу планети в 2022 році не відбудеться.

Організатори Женевського автошоу повідомили, що вчергове перенесли проведення автосалону. До звичної вже причини – пандемії COVID-19 – додалась ще одна. Тепер це проблеми автовиробників з напівпровідниками.

Рішення про скасування GIMS 2022 було прийнято з урахуванням інтересів як виробників автомобілів, так і відвідувачів, – говориться в заяві організаторів. – З одного боку, прямі проблеми пандемії створюють обмеження поїздок для міжнародних експонентів, відвідувачів та журналістів. З іншого боку, дефіцит напівпровідників поставив перед виробниками автомобілів нові пріоритети, які вони повинні вирішити в першу чергу.

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Моріс Турреттіні, президент міжнародного автосалону в Женеві впевнений: "Міжнародний автосалон у Женеві повернеться сильнішим, ніж будь-коли, у 2023 році".

Женевський автосалон не відбувається через пандемію з 2020 року, хоча раніше був щорічним. Натомість автосалони в Мюнхені та Барселоні відбулися восени 2021 року з урахуванням карантинних обмежень.