Чешский автомобильный сектор в этом году сделает на 250 000 автомобилей меньше из-за нехватки чипов.

Чешские автопроизводители выпустят в этом году на четверть миллиона автомобилей меньше, чем ожидалось, из-за глобального дефицит чипов, а автомобильный сектор потеряет 9,14 миллиарда долларов, сообщила Ассоциация автомобилестроения AutoSAP.

Читайте также: Skoda может остановить заводы из-за нехватки чипов

По данным AutoSAP, производство легковых автомобилей в сентябре текущего года уже сократилось на 53,1% – до 56 157 автомобилей.

В Ассоциации отметили, что влияние дефицита чипов превысит влияние паники вокруг коронавируса в прошлом году. В AutoSAP призвали правительство Чехии активизировать программу помощи, чтобы компенсировать компаниям заработную плату занятых работников.

"Уже с августа на производство существенно повлияли ограничения поставок чипов, и статистика за сентябрь подтверждает негативную тенденцию", – отметили в AutoSAP.

Крупнейший производитель страны Skoda Auto заявил, что со следующей недели, возможно, до конца года, существенно ограничит или прекратит производство на своих чешских заводах.

Автомобильный сектор является основой экономики Чехии. В нем работает 180 тысяч сотрудников и отрасль составляет четверть промышленного производства страны.

AutoSAP заявил, что 5,47 миллиарда долларов выручки будут потеряны автопроизводителями и еще 3,65 миллиарда – поставщиками запчастей. Доход в 9,12 миллиарда долларов равна примерно 3,3% ожидаемого номинального валового внутреннего продукта страны в этом году.