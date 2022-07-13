Если инициатива будет воплощена, то водители (не владельцы) дорогих автомобилей будут платить штрафы в 10 раз больше, чем другие нарушители.

Штрафы за нарушение ПДД для водителей (не владельцев) дорогих авто (стоимостью от 85 тыс. долл. с 2023 года могут вырасти в 10 раз. Соответствующий законопроект (№ 7026) зарегистрировали в Раде депутаты от правящей партии «Слуга народа».

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За некоторые нарушения будут штрафовать на полмиллиона гривен. Это касается, в частности, управления авто в состоянии алкогольного опьянения или невыполнения требования об остановке.

В свою очередь, Институт законодательных идей обнаружил в законопроекте коррупционный риск – дискриминационный подход к определению размеров штрафов, что может привести к вымогательству взяток во избежание огромных санкций и охоты на «богатых» нарушителей. Стоимость автомобиля, попавшего в ДТП, никаким образом не влияет на последствия нарушения.

Практика показывает, что это может влиять только на то, понесет ли водитель ответственность, когда «в бой» идут связи и деньги. Таким образом, законодательная инициатива больше является популистской, чем будет работать на самом деле.

Предлагаемое десятикратное увеличение админштрафов предусматривает более суровые наказания, чем уголовные санкции. Например, за невыполнение требований об остановке (ч. 2 ст. 122-2 КУоАП), водителю дорого автомобиля будет грозить штраф в размере 510 тыс. гривен. Такой размер штрафа по строгости соответствует наказанию за особо тяжкие преступления. Это, в свою очередь, создает риск того, что водителю выгоднее дать взятку, чем уплатить штраф в десятикратном размере.

Какими могут быть новые размеры штрафов:

13 600 грн – за выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах (ст. 80 КУоАП);

5 100 грн – эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах (ст. 81 КУоАП);

5 100 грн – нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (ст. 121 КУоАП);

2 550 грн – эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах (ст. 121-1 КУоАП);

2 550 грн – превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования и нарушение других правил дорожного движения (ст. 122 КУоАП);

1 530 – 510 000 грн – невыполнение водителями требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП, максимальный размер – для части 2);

34 000 грн – оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП);

8 500 грн – нарушение правил движения через железнодорожные переезды (ст. 123 КУоАП);

8 500 грн – нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений (ст. 124 КУоАП);

680 грн – непредоставление транспортных средств полицейским и медицинским работникам, а также непредоставление военных транспортных средств должностным лицам ВСУ (ст. 124-1 КУоАП);

4 250 – 408 000 грн – управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления им, имеет временное ограничение в праве управления или не предъявила документов для проверки (ст. 126 КУоАП);

17 000 – 25 500 грн – выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает установленным требованиям или без необходимых документов (ст. 128 КУоАП);

170 000 – 510 000 грн – управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов (ст. 130 КУоАП).

Что такое «элитный автомобиль», депутаты отмечают только в пояснительной записке. Это легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат, то есть на 2022 год его стоимость составляет более 2,4 млн грн.