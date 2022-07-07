Согласно украинскому законодательству отказ от проведения осмотра на состояние опьянения равноценен вождению в состоянии алкогольного опьянения. За такие действия предусмотрено достаточно суровое наказание.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено 17 000 грн штрафа с лишением прав на 1 год.

Согласно закону, если инспектор при остановке автомобиля увидит явные признаки алкогольного опьянения, водитель должен пройти по требованию полицейского осмотр на состояние опьянения.

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Однако иногда на месте остановки возникает конфликт между водителем и полицейским и инспектор сразу начинает видеть такие "явные" признаки без их фактического наличия. Для водителя доказать, что таких признаков на момент остановки не существовало – почти не реально.

В таком случае инспектор сразу предлагает водителю под видеозапись пройти соответствующий тест. А водитель, не будучи проинформирован об ответственности за такие действия, разогретый конфликтом с инспектором, отказываются от прохождения осмотра. И он считает, что ему за это ничего не будет.

Однако ответственность за отказ пройти осмотр равноценна ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, фактически трезвый водитель, отказавшийся пройти досмотр, возвращается домой со составленным протоколом по ст. 130 КУоАП.

Поэтому трезвому водителю не следует вестись на такую ​​провокацию и ни в коем случае не следует отказываться от прохождения осмотра. Ведь за отказ можно получить 17 000 грн штрафа и лишиться права вождения на 1 год.

Касаемо детальной процедуры осмотра на состояние алкогольного опьянения, читайте в наших предыдущих публикациях.